Toman baldío como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las constantes denuncias que vecinos han realizado sobre un terreno convertido en basurero ubicado en la calle Ángel García Aburto entre República de Honduras y República de Cuba, en la colonia Álvaro Obregón, aún no hay solución al problema.



Diana Durazo, vecina del lugar, comentó que el terreno se convirtió en basurero clandestino y personas de otras colonias constantemente tiran sus desperdicios en el lugar que también se convirtió en refugio de vándalos



"Ahí en el solar hasta había cerco y los mismos cholos se lo robaron, lo vendieron y ahora cada rato vienen de otras colonias a estar echando constantemente basura, el dueño sí limpia seguido pero qué enfado estar cada rato en esa situación", comentó.



También otro vecino que prefirió mantenerse en el anonimato comentó que han sido varias las denuncias que se han hecho respecto al terreno, en donde también se tiran animales muertos y crianza de zancudos.



"Ya lo han reportado muchas veces y no han venido, por eso una de las vecinas me dijo que hay que hacer coperacha para limpiar, cobran 1500 pero la verdad es una asquerosidad, hay zancudos y hasta tiran perros muertos", comentó.



Vecinos piden a las autoridades que sea localizado el dueño del terreno para que haga algo respecto al lote, que según palabras de los afectados cada vez se llena más de basura y animales muertos.