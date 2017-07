Buscan habitantes a través de Change.org cambiar nuevo hospital

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una petición para cambiar la ubicación del Hospital General que se pretende construir al Poniente de Hermosillo, iniciaron habitantes de la zona a través del sitio web www.change.org.



Dirigido a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, la usuaria Mónica Bravo abrió la petición de firmas para que el proyecto del Sector Salud tenga un cambio en su localización.



"Por este medio se busca recaudar firmas para el cambio de ubicación del nuevo proyecto de Gobierno, sobre construir un hospital en la zona Poniente de Hermosillo", escribió la usuaria.



Los ciudadanos que residen en los alrededores sí están de acuerdo de que se construya un nuevo nosocomio en la capital de Sonora, agregó, sin embargo no cerca de sus hogares.



"Sí es necesario hacer un nuevo hospital, y si así lo cree el Gobierno, que se haga pero en otro lugar, ya que esa zona es residencial y no creemos conveniente por varias razones", aseveró.



Bravo destacó en la publicación que se vería afectado el rubro de seguridad en la zona, las escuelas, el gran número de viviendas cerca y la vialidad, pues se concentraría más el tráfico vehicular.



"El lugar es zona residencial que perderá plusvalía y tranquilidad con mayor exceso de tráfico, no estoy de acuerdo, el mejor lugar para el hospital es en el edificio del viejo estadio Héctor Espino", comentó Mónica Amavizca.



El ciudadano Manuel Galván dijoque es un excelente proyecto, pero que firmaría la petición pues, al igual que Mónica Amavizca, considera que se perderá la plusvalía, seguridad, vialidad e imagen del sector.



Hasta ayer, la petición en el sitio web www.change.org llevaba recaudadas 476 firmas, de un total de 500 que se requieren.