Don Ramón pide ayuda para medicamento tras picadura de araña violinista

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante tres años el señor Ramón Cruz ha sufrido de dolor en su pierna debido a una mordedura de araña violín.



Es en su pierna izquierda donde tiene el problema, pues su pie está hinchado y tiene comida la piel en la parte del tobillo, algo que le causa dolor y malestar.



Hace unos meses fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital General, donde le injertaron piel, pero aún sigue con los malestares.



Ramón Cruz no cuenta con seguridad social ni Seguro Popular, por lo que tiene que salir a la calle a pedir dinero para poder comprar medicamentos y pomada para el dolor intenso que sufre en su pierna.



“Yo trabajaba como mecánico y cuando un carro se quedaba tirado en la carretera yo iba a auxiliarlos pero ahora con este problema no puedo porque no puedo caminar mucho”.



“Todos los días vengo al Centro para pedirle a la gente unas monedas y juntar para comprar mi medicamento y comida porque mi esposa también es mayor y no puede trabajar”, contó.



Ramón Cruz requiere apoyo de la comunidad hermosillense para poder comprar la pomada diclofenaco dietilamonia y la solución pharmacaine (lidocaina) y así contrarrestar el dolor que sufre.



Para poder contactarse con él puede marcar al teléfono 6621322958 o bien, puede localizarlo en la banqueta del lado izquierdo de la calle Matamoros esquina con Colosio en la colonia Centro.