Piden mayor seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la presencia constante de indigentes y cholos, visitantes a los panteones Yáñez y Municipal solicitaron más vigilancia de parte de las autoridades.



Luego de que el Ayuntamiento de Hermosillo anunció que fueron desalojadas personas sin hogar que habitaban en los camposantos, ciudadanos mencionaron que esto sucede sólo en fechas especiales como el Día de Muertos o Día de las Madres.



El resto del año, aseguraron, se les puede apreciar en las calles de los panteones y a algunas de ellos en estado de ebriedad.



Mari Burrola, quien ayer acudió al panteón Yáñez, comentó que llegó a la tumba de su mamá y varios hombres de aspecto indigente se acercaron rápidamente a ella, lo que le causó temor.



"Cuando llegamos se dejaron venir un montón de hombres que al parecer vivían aquí, querían lavarnos el carro y limpiar la tumba.



"No puedo venir yo sola al panteón, necesitan venir más conmigo porque la verdad de vez en cuando sí se ven más indigentes", agregó.



Bernardino Ortega, quien acude a visitar la tumba de su madre al panteón Municipal desde hace 20 años, comentó que siempre ha visto cómo cholos y malandros van a hacer daños y se roban cercos y hasta crucifijos.



"Nomás entran a robar los cholos, hacen daño y se van, los indigentes también entran y se quedan dormidos en las tumbas, no tienen vergüenza y la Policía nomás los sacan cuando viene mucha gente", manifestó.



José Antonio Figueroa tiene 18 años visitando la cripta de su mamá en el panteón Yáñez y le ha tocado ver tumbas vandalizadas.



"Aquí hace falta más vigilancia porque a veces vemos a indigentes, pero cuando ven a mucha gente se van, aparte hay mucho vandalismo porque se roban hasta lo que no de las tumbas", agregó.