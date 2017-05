Solicitan pavimentación en Zona Ferrocarrilera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En pésimo estado se encuentran las calles de la Zona Industrial Ferrocarrilera, al Oriente de la ciudad, y trabajadores del lugar solicitan a las autoridades la pavimentación de las mismas, ya que supuestamente desde hace varias décadas no se cambia el asfalto.



Lucio Negrete, uno de los empleados en la zona, platicó que la calle De La Iglesia, a la altura de De La Rosa, es una de las más afectadas, ya que del pavimento que hace muchos años hubo, hoy sólo quedan restos, y ni los camiones grandes quieren pasar por ahí.



"Yo tengo 30 años trabajando en esta zona de Hermosillo y nunca he visto que hayan pavimentado, taparon los baches la vez que arreglaron el Periférico Oriente para cortar camino por aquí, pero es demasiado el desgaste que hay y ni los carros ya quieren pasar por esta calle", dijo.



El reportante manifestó que en esa área sólo hay bodegas y talleres, por lo que tal vez las autoridades no sientan que sea costeable pavimentar las calles, ya que muchas de las bodegas están abandonadas y en su mayoría transitan vehículos pesados.



"Pero no piensan en uno, aquí ya se me acabaron las llantas, porque cuando llueve se hacen unos arroyos bien feos y levanta todo el pavimento, y por si fuera poco también ya agarraron de basurero las calles, como están solos muchos lugares, a nadie le importa", agregó.



Otro de los empleados de un taller de camiones destacó que ya se han hecho peticiones a las autoridades para que reparen las calles de la zona industrial, pero la respuesta ha sido negativa, ya que tendrían que pagar mucho dinero los propietarios para poder hacerlo.