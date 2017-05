Una triple labor que la hace feliz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un trabajo triple es el que hace Cecilia Salcido Cota, ya que es mamá, papá y socorrista.



Durante 30 años ha sido voluntaria en Cruz Roja Hermosillo, algo que la llena por completo porque ha realizado su sueño de ayudar a las personas más vulnerables, pero sin descuidar a sus hijos.



Trabajar como socorrista le ha dado mucho, experiencias buenas y malas, ver accidentes que jamás se le olvidarán y ayudar a salvar vidas, algo de lo más gratificante que tiene al finalizar su jornada laboral.



Salcido Cota dijo que su hija Victoria Cecilia y su hijo mayor están involucrados en la institución desde pequeños, algo que la llena de orgullo, porque comprenden el trabajo y tienen la misma sensibilidad de ayudar a los demás.



"Estar en Cruz Roja fue una inquietud que tuve desde muy niña, siempre me ha gustado ayudar a las personas necesitadas, nunca me ha importado saber quiénes son, lo único es ayudarlas.



"No sé si es un don el que tengo, pero se siente muy bien que tus hijos lo tengan también", manifestó.



Para Cecilia ha sido complicado adaptarse a las jornadas laborales, ya que no descuida a sus hijos pero tampoco a Cruz Roja, por lo que tiene que estar al pie del cañón en su hogar y en la base.



"A veces es complicado porque una es mamá y papá a la vez y tengo que estar bien y trabajar para que ellos estén bien y darles una mejor calidad de vida", contó.



Su hija Victoria Cecilia desde muy pequeña la acompaña a la base Centro de Cruz Roja, en donde está al pendiente de cuando llegue un paciente.



"Ella siempre está al pendiente de que llegue un paciente y cuando entra uno va corriendo a decirle al doctor que llegó alguien y que hay que atenderlo, Victoria dice que va a ser socorrista como yo y su hermano.



"Mi hijo mayor tomó una pausa siendo socorrista pero él tiene toda la intención de regresar y ser socorrista", comentó.