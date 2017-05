Una madre que brinda seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El objetivo de sacar a sus dos hijas adelante y el poder superarse como persona fue lo que impulsó a la oficial María de los Ángeles Morales Campillo, quien desde hace dos años y medio ingresó a las filas de las corporaciones policiacas de Hermosillo.



A sus 26 años de edad, la agente Morales es madre de dos pequeñas, de 8 y 9 años de edad, y pertenece al Grupo de Operaciones Tácticas de Seguridad Pública Municipal.



"Nunca había trabajado en algún lado, pero tuve un problema personal y metí los papeles a la academia para ver si quedaba y gracias a Dios sí, siempre me gustó ser policía", dijo.



A pesar de que a su padre no le agradaba la idea de que su hija fuera una mujer policía, le brindó el apoyo incondicional, al igual que sus hermanos, para que siendo una madre joven se abriera camino en el mundo y superara los obstáculos para brindarle un futuro seguro y estable a sus niñas.



"En mi familia nadie es policía, de hecho mi papá no estaba de acuerdo, quería que mejor buscara un trabajo de oficina, pero yo sola fui a meter los papeles y quedé, estuve nueve meses en el Isspe", relató.



María de los Ángeles cuenta con el apoyo de sus familiares, pero el camino no se le ha hecho nada sencillo, ya que las jornadas de hasta 12 horas o más la han tenido que separar un poco de sus hijas para poder laborar.



Aseguró que aprovecha el mayor tiempo posible para realizar el mejor trabajo que sabe hacer, que es ser mamá, y compartir momentos inolvidables con las pequeñas, quienes en ocasiones se desesperan porque llegan a extrañarla, aunque saben que el valioso sacrificio que su madre haces por su bienestar.