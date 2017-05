Cumple con sus principales tareas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El haberse convertido en madre a temprana edad no fue impedimento para que Dulce María Gálvez Torres continuara sus estudios, pues gracias al apoyo de su familia ha logrado un equilibrio entre las dos tareas más importantes de su vida.



La joven de 21 años actualmente cursa por las tardes el sexto semestre de la licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Hermosillo y las mañanas se las dedica a su hijo Carlos André, de 3 años.



Dulce estaban en el sexto semestre de preparatoria y pensaba a cuál universidad iba a ingresar cuando se enteró que estaba embarazada, pero por su mente nunca pasó el abandonar los estudios.



"Mis papás sí se decepcionaron, pero nunca dejaron de apoyarme", platicó la joven.



Al terminar la preparatoria no entró a alguna universidad, pero cursó diplomados en belleza y maquillaje y al siguiente ciclo ingresó al ITH.



Dulce, quien tiene promedio de 89,también recibe apoyo de los abuelos del niño, quienes lo cuidan cuando tiene tareas, además de que su hermano mayor la ayuda económicamente para que no abandone sus estudios.