Están cansados de tanta basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un predio en la colonia Nuevo Sahuaro se ha convertido en un basurero clandestino para los vecinos del lugar, y no todos están conformes con la situación y exigen a las autoridades que obliguen al dueño a que ponga orden ante la situación.



El predio que se localiza en la esquina de las calles Cabo San Lucas y Francisco Troncoso está dividido en dos terrenos, uno de ellos está habitado al ser rentado, sin embargo, el otro no, y es el que las personas toman para tirar sus desechos.



Por temor a represalias los reportantes prefirieron omitir sus datos personales, ya que aseguraron que son los mismos residentes de las calles de alrededor los que tiran basura diariamente en el lugar y ya están cansados porque el hombre que renta el lugar no hace nada para solucionar el problema.



"La casa tiene muchos años sola, pero la rentan a cada rato, ahora vive un señor que casi no se la lleva ahí, pero a los vecinos no les importa y echan su basura ahí, muchos de los que viven aquí cerca son los que ensucian, todo mundo los ve", externó la vecina.



El problema mayor se presenta en lo que pareciera el patio lateral izquierdo de la vivienda, mismo que está delimitado con un cerco de alambre, pero a su vez violentado, por lo que se presta para que los que ensucian el lugar dejen su basura sin el menor problema.



Llantas, muebles, basura, escombro, ropa y hasta animales muertos son algunas de las tantas cosas que se pueden encontrar en el lugar, y algunos residentes se dijeron cansados de reportarlo ante las autoridades porque no hacen nada al respecto.