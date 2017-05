Asume rol de madre especial a sus 24 años

(GH)

A sus 24 años, Freya Daniela Murrieta ha decidido darle un cambio de 180 grados a su vida, tras decidir adoptar a una pequeña de 9 años de edad, quien padece Síndrome de Down.



Hace un año, Daniela conoció a Gabriela en una de sus clases en uno de los Centros de Atención Múltiple donde ella trabajaba como maestra de educación especial, y a pesar de conocer poco de la situación por la cual pasaba la menor con el trato diario fue tomándole cariño.



Relató que desde que era su alumna fue un "click" instantáneo y contaba a su familia las cosas que hacía en la escuela, por lo cual poco a poco sus familiares y amigos se han familiarizado con la niña.



"Decidí adoptarla cuando supe que ya no la iba a ver más, desde entonces me estuve informando sobre el proceso que se debe de seguir, actualmente no ha podido continuar debido a que aún no ceden la patria potestad".



La joven manifestó que desde hace varios meses la pequeña convive con su familia y sus amigos los cuales la han incluido en sus actividades y han aceptado la decisión de Daniela de convertirse en madre.



"Ella es muy cariñosa y por la situación en la que estaba te encariñas más, me la prestan los fines de semana y a veces salimos con mi familia o estamos en mi casa, pero ella se nota que es feliz, incluso las mismas encargadas me han comentado que es notorio en su comportamiento", dijo.



La pequeña ya forma parte de su familia y a pesar de su edad ha tomado la decisión de darle una mejor calidad de vida a la pequeña "Gabriela", quien al año de edad fue abandonada por su madre.



Daniela indicó que desconoce la situación por la cual la menor llegó a una casa hogar, por lo que se llegó a preguntar el por qué una persona puede dejar a un menor indefenso, así como llegó a sentir coraje por la situación.