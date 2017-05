Invitan a imitar la fe de cristianos perseguidos en Iraq

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Un llamado a engrandecer la fe en Jesucristo y a orar por los cristianos iraquíes que son asesinados por el hecho de entregar su vida al Señor, hizo el periodista Jaume Vives a los mexicanos.



En un conferencia organizada por el colegio Liceo Thezia para los jóvenes hermosillenses, el también escritor mostró el documental "Guardianes de la fe", mismo que él dirigió y donde muestra varias historias de vida de personas del Oriente.



"Cuando uno ve un testimonio se puede pensar que esos cristianos son héroes, gente súper valiente que ha entregado su vida a Cristo y que son ejemplo a seguir", explicó, "y es verdad, son un ejemplo a seguir, pero no son héroes, sino gente como nosotros".



Subrayó que se trata de personas con debilidades, miserias y pecados como cualquier individuo, cuyo mérito es haber estado cerca del Señor en los momentos más difíciles.



"La paz con la que esa gente vive nos sorprende porque no hablas de una persona normal, sino de alguien que ha vivido un infierno. Gente que ha sufrido lo que nosotros jamás podremos imaginar o que seguramente jamás sufriremos", acentuó.



VIVEN EN PAZ PESE A VIOLENCIA



Jaume Vives enfatizó que durante su estancia en Iraq, pudo darse cuenta que la tranquilidad y la paz con la que viven los iraquíes es lo único que tienen, a pesar de ser personas a quienes les han matado hijos, abusado de sus hijas y que viven en la calle.



"Lo que me llevó a Iraq es que hace unos tres años, en los medios de comunicación, escuché noticias donde se decía que estaban matando cristianos sólo por ser cristianos", precisó, "al principio no lo creí, pero pasó el tiempo y vi a gente importante mostrando su fe en los cristianos".Señaló que lo primero que pensó, fue que se trataba de una noticia con la intención de conmover a los católicos, además de que la fe era atacada, escondida, marginada e incluso motivo de vergüenza para mucha gente.



Agregó que en base a su experiencia en las ciudades del Oriente Medio, no podría hablar de una historia con mayor impacto, pues cada testimonio hallado fue increíble, debido a que cada familia tenía una historia de calvario.