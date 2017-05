Piden apoyo sicológico para menores involucrados en presunto abuso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La niña de 4 años de edad que presuntamente sufrió abusos deshonestos en una institución particular (Colegio Obregón) y el niño que haya cometido el acto, deberán recibir ayuda sicológica, declaró el abogado Gabriel Alvarado Serrano.



A través de las redes sociales, el lunes una madre de familia reveló que su hija había sido lastimada íntimamente, al parecer por un compañero de clases, al mismo tiempo que manifestó su indignación ante la omisión por parte de las autoridades escolares.



El fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, destacó que la institución a su cargo está dispuesta a colaborar con cualquier investigación siempre y cuando se interponga la denuncia correspondiente.



"Escuché hoy en los medios de comunicación y nosotros estamos abiertos y dispuestos a recibir la denuncia correspondiente y a investigar al respecto; en cuanto nosotros recibamos la denuncia no tengan duda de que no vamos a escatimar tiempo y esfuerzo para poder investigar para llegar a la verdad", apuntó.



EXPRESAN PADRES APOYO



A las 07:30 horas de ayer, en apoyo ante la madre de familia y la gravedad de los hechos, un grupo aproximado de 40 padres de familia se reunió con representantes del plantel y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para mediar la situación.



Al final de la reunión, los padres de la pequeña resaltaron su frustración ante lo que consideraron ausencia de interés por parte del director de la escuela, y aseguraron que entablarían una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en su contra y de quien resulte responsable.



"El director siempre ha estado muy renuente a dar la cara ante este tipo de situaciones; esto ya llegó demasiado lejos y como padres de familia estamos muy molestos, muy indignados y voy a interponer la denuncia para seguir el protocolo. Esto no va a quedar así", dijo.



SIN COMPROBARSE: MAMÁ



La mamá de la niña detalló que hasta ayer no se había podido comprobar quién había sido el agresor de su hija, pero según lo que externó la menor, fue un niño de la misma edad de ella.



Alvarado Serrano resaltó que en caso de que el culpable fuera de la misma edad de la víctima, sería inimputable, no se le puede reprochar la comisión de un delito, y tendría que recibir atención sicológica, al igual que sus padres.



"Es básicamente trabajo sicológico el que se debe de realizar al menor, porque no sabemos si lo hizo por curiosidad, por la escasa edad, más que por perversidad, pero esa es una opinión estrictamente de mi parte, y tienen que remitir tanto a la criatura responsable como a los padres, lo mismo con la víctima y sus papás", acentuó.