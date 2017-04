Reinstalan plantón Bomberos; exigen se cumplan acuerdos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Debido a que no se cumplió con las expectativas en las exigencias de dignificación de sueldo, Bomberos de Hermosillo se plantó nuevamente por fuera de Palacio Municipal.



Jesús Díaz Ruelas, señaló que este nuevo plantón será de forma indefinida, por lo que se busca acercamiento con el Alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta.



El vocero de los apagafuego indicó que debido a que no se llegó a ningún acuerdo se tomó la decisión de continuar con la manifestación, por lo que se implementará nuevamente la Estación 7 y se trabajará bajo protesta. "No es un ajuste, es la dignificación al salario de los bomberos, ya que con el aumento del 15.5% es sólo la tercera parte de lo que pedimos", indicó.



Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Andres Suilo Orozco exclamó que no entiende la decisión de los elementos del Departamento de Bomberos de volver a manifestarse.



El funcionario explicó que los apagafuego cambiaron las peticiones que exigieron en un inicio por lo que invitó a los Bomberos a ponerse de acuerdo en sus exigencias.



Asimismo, Suilo Orozco indicó que en la última mesa de negociación los bomberos pidieron que el presupuesto fuera destinado únicamente al aumento al salario, sin contemplar la contratación de 14 nuevas plazas. Señaló que las autoridades municipales se encuentran abiertas al diálogo.