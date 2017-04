Convierte música en su compañera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una gran pasión y distracción se ha convertido la música para don Carlos Salazar, pues desde hace algunos años que comenzó a tocar el teclado.



Todos sus hijos se casaron y su esposa hace un tiempo que falleció, por lo que se quedó sólo en casa y la música ha convertido la soledad en alegría, tanto para él, como para sus nietos y vecinos.



Es el músico de la colonia y cada tarde que sale a su porche a tocar el teclado, sus vecinos lo acompañan y disfrutan de sus melodías, bolero principalmente.



"Siempre he tocado la guitarra pero ahora quería hacer algo nuevo y pues decidí por aprender a tocar el teclado yo solo".



"Ahorita estoy en el coro de la Iglesia San José y eso también me ha ayudado a practicar aunque yo salgo a practicar todos los días", contó.



Sus hijos se sienten orgullosos de lo que hace su papá, pues de haber tenido toda una vida trabajando como conserje, qué mejor que hacer una actividad después de jubilarse.



Durante todo el día personas visitan a don Carlos Salazar, cuando no son los vecinos, son sus hijos o sus nietos, los cuales siempre le piden que toque algo.



"Tengo un nieto que está aprendiendo a tocar la guitarra y es el que me acompaña a ensayar, conectamos los aparatos y nos ponemos a tocar, yo el teclado y él la guitarra, se escucha muy bonito la verdad", manifestó.



Cuando hay alguna reunión familiar, convivio o actividad en la Iglesia, don Carlos Salazar siempre está presente para tocar alguna melodía.



El teclado se lo regaló una hija, sus compañeros del coro le prestaron un amplificador y otra de sus hijas le facilitó una bocina, y aunque las cosas que tiene no las ha comprado él, no hay nada que lo detenga a hacer lo que le gusta.



"Con el favor de Dios me compraré mis aparatos para tocar el teclado para ya no pedir prestados estos que tengo, pero lo bueno que son buena gente los que me lo prestan porque duro semanas con ellos", mencionó.



Don Carlos Salazar dijo sentirse con muchos ánimos y ganas de seguir viviendo, con ganas de seguir tocando el teclado y enseñarle a sus nietos el valor de hacer las cosas sin importar las adversidades o la situación en la que una persona se encuentra, porque querer es poder.