Llaman a vivir con prudencia la Semana Santa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una invitación a vivir la Semana Santa en familia, en sana convivencia y con prudencia, hizo durante la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.



Ayer con la bendición de palmas inició el periodo de Semana Santa, que concluirá el próximo Domingo de Pascua o Resurrección.



Las palmas recuerdan la victoria de Jesucristo sobre la muerte, por lo cual pidió colocar la palma bendita sobre un lugar visible de cada uno de los hogares.



"Las palmas nos recodarán que después del sufrimiento, después de la cruz y la muerte, está el triunfo, la victoria, la resurrección de entre los muertos", subrayó.



La misa de ayer a las 12:00 horas en la Catedral "Nuestra Señora de la Asunción", registró una gran afluencia de católicos.



Durante la ceremonia se leyó el evangelio Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, que narra el calvario, crucifixión y resurrección de Jesús.



El arzobispo invitó a los fieles a asistir y participar en las celebraciones litúrgicas propias de la Semana Santa.



GRAN CELEBRACIÓN



Mañana a las 17:00 horas se llevará a cabo la Misa Crismal, que es una ceremonia única en el año, en ésta participan todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Hermosillo.



Los clérigos renuevan sus promesas sacerdotales y bendiciones de los Santos Óleos, que se emplearán en las ceremonias durante todo el año.



Guerras no son solución a conflictos: Arzobispo



Para los hombres de fe, dijo el arzobispo de Hermosillo, las guerras y las armas no son la solución a los conflictos entre las naciones, en referencia a los ataques contra iglesias en Egipto.



Monseñor Ruy Rendón Leal lamentó los atentados que en plena Semana Santa causaron la muerte de varias personas.



"Creo que la mejor manera es dialogar, sentarse en una mesa de negociación para que todos los involucrados expresen su sentir, compromisos y de esa manera se puede solucionar los graves conflictos que a veces hay entre las naciones", expuso.



La solución a un conflicto armado es más difícil cuando no se ha dialogado desde un principió, concluyó.