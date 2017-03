Impiden pesca aún al tener permiso: Tirado

GOLFO DE SANTA CLARA, SON.(GH)

Aquello que vino a agravar los hechos ocurridos la noche del miércoles fue una decisión tomada por Gobierno Federal de prohibir ingresar al mar a falta de un estudio de impacto ambiental.Carlos Alberto Tirado Pineda, presidente de Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Biosfera, indicó que“El 23 de febrero sale un comunicado de Profepa indicando que se suspenden las actividades pesqueras en el Alto Golfo, ya que se carecía de permiso en materia de impacto ambiental”, detalló.Eso provocó que los pescadores desalojaran la zona durante ese mismo día y donde se comenzó a trabajar en tener comunicación con las autoridades federales que emitieron el comunicado.Comentó que sólo se tuvo el diálogo abierto con la Conapesca, pero sobre la autoridad que emite el estudio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no hubo respuesta alguna.Ante eso se comenzaron con las manifestaciones iniciando el pasado miércoles 1 de marzo de manera pacífica en el Golfo de cerca de mil personas, y posteriormente se tuvo el bloqueo de carretera durante el pasado fin de semana.“Esto causó que el pasado lunes y martes se fuera al Congreso de la Unión con los diputados de Baja California y Sonora, quienes emitieron posicionamiento para que se abriera la puerta de Semarnat”, dijo.Fue hasta el pasado miércoles cuando fueron atendidos por el director de Impacto Ambiental, Alfonso Flores, donde se presentó la petición de que se dejara pescar durante tres días, debido a que se tenía ya la marea.Fue cerca de las 19:00 horas cuando se les notificó por mismos funcionarios de Semarnat sobre la negativa de la pesca de curvina durante los tres días que se habían pedido.Fue al notificar sobre dicha la respuesta dada por las autoridades federales lo que detonó los hechos que dejaron afectaciones a las unidades de diversas dependencias en el Golfo de Santa Clara.Tirado Preciado informó que debido a lo ocurrido la noche del miércoles, autoridades se encuentran trabajando para ver si se emite un permiso para ingresar durante el día viernes a los cientos de pescadores.Carlos Alberto Tirado Pineda, presidente de Sociedad Cooperativa de Pescadores de la Biosfera.Autoridades de la Policía Municipal del poblado de Golfo de Santa Clara notificaron que el primer reporte emitido fue en la cercanía del lugar conocido como Las Cabañitas cerca de las 20:30 horas.En la zona se encontraron tres unidades pick up pertenecientes a dependencias federales en fuego, una de éstas totalmente volcada sobre el lado derecho, sin poder salvar nada de estas.Posteriormente los llamados se realizaron en la cercanía donde se notificó de otra unidad así como una panga y una embarcación que fueron prendidas en fuego, por lo que se prendieron alarmas.No fue sino hasta cerca de las 02:30 horas cuando los resultados fueron los antes mencionados, por lo que agentes decidieron resguardar los edificios federales donde se contenían los trabajadores.Se indicó por estos mismos trabajadores de la dependencia federal a Policía Municipal que algunos habían sido agredidos por los manifestantes, lo cual no pudo ser corroborado.Esto debido a que las oficinas se encontraban cerradas y que los trabajadores abandonaron la zona por su seguridad, según informaron autoridades de la Policía Municipal.Ya durante la mañana de jueves sobre las vialidades aún se encontraban algunas unidades dañadas en su totalidad por el fuego, mientras algunas pangas emanaban pequeñas muestras de humo.Uno a uno las unidades dañadas fueron trasladadas hacia la Estación de Policía, donde fueron resguardadas y servirán como prueba de los hechos ante el Ministerio Público Federal.El pueblo de Golfo de Santa Clara se dedica en su gran mayoría a la pesca, contando con permisos que se encuentran actualmente validados por autoridades federales.Cerca de 5 mil personas son las que habitan en el poblado, los cuales se mantienen a base de la pesca y negocios que dependen de estos, como restaurantes, siendo estos un mínimo.Se han emitido un aproximado de 420 permisos para poco más de 1 mil 600 trabajadores que andan en las embarcaciones, cuyas familias son los habitantes del poblado., precisó Tirado Preciado.