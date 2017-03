Intentan abatir rezago educativo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de que personas mayores de 15 años con rezago educativo ingresen al ISEA a estudiar primaria y secundaria, este 10, 11 y 12 de marzo arranca la primera jornada nacional de incorporación.



La directora de acreditación y certificación de ISEA, Concepción Rosario Puebla, informó que se instalarán módulos de recepción en las doce coordinaciones que hay en el estado del instituto.



"Es la primera jornada de incorporación a nivel nacional para abatir el rezago educativo, teniendo como actividad central intentar incorporar alumnos en rezago educativo para que se alfabeticen, estudien la primaria o secundaria", dijo. Como meta de esta jornada se espera que al menos 4 mil 200 adultos se incorporen al Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, agregó, de los cuales 500 sería para alfabetizarlos, mil 600 para primaria y 2 mil 100 para secundaria.



El director de ISEA, Fermín Borbón Cota indicó que en el estado el 26% de la población se encuentra en rezago educativo, un equivalente a más de 554 mil sonorenses mayores de 15 años.



El 2.2% de la población en Sonora no sabe leer ni escribir, mientras que 9 de cada 100 sonorenses mayores de 15 años no tienen la primaria terminada y cerca de 325 mil no han concluido sus estudios de secundaria.