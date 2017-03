Reportan robos en automóviles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Daños y robos a vehículos estacionados a un costado del bulevar García Morales, frente al aeropuerto, reportaron los vecinos de la colonia La Manga, y piden más seguridad en la colonia, en especial al caer la noche.



A través de las redes sociales de esta Casa Editorial, residentes de la colonia solicitaron a las autoridades más atención en el tramo ubicado rumbo a Bahía de Kino y la calle Jet, a un costado de una escuela preparatoria Cecyte.



Los reportantes comentaron que muchas de las personas que trabajan en la escuela, que acuden al aeropuerto o las oficinas de los alrededores, estacionan los vehículos durante varias horas en ese lugar, a lo que los ladrones aprovechan para robar.



"A mucha gente le han quebrado el vidrio aquí para robarles, más en los carros que los ponen para el lado del cerco (Sur), aprovechan para esconderse porque hay maleza", comentó Juan Carlos Huerta, vecino en la colonia desde hace 34 años.



El vecino agregó que a pesar de que el bulevar es muy transitado, los delincuentes se las ingenian para abrir los carros y robarse los objetos que dejan adentro.



Hubo personas a las que se les cuestionó sobre la situación y comentaron que durante el día no habían sabido que se registraran robos, pero al caer las noches es cuando los ladrones se empiezan a hacer presentes y ya nadie los aguanta.



"En la tardenoche sí he sabido que se roban los carros, y como a eso de las 11:00 de la noche es cuando andan con todo los rateros, no perdonan a nadie, amanecen los carros sin pilas; sí deberían de darse la vuelta los policías", externó Gerardo Vázquez.