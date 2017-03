Rescatan a mujer de casa en llamas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el acto heroico que realizó Juan Alberto Ramírez Ontiveros, de 15 años de edad, al momento que se incendiaba un domicilio de la colonia Jorge Valdez Muñoz, pudo salvar la vida su vecina, quien se encontraba en el interior de la vivienda.



Fue alrededor de las 11:00 horas de ayer, cuando al número de emergencia se reportó que un domicilio ubicado en la cerrada Zonita, al Norte de la ciudad, se estaba incendiando y dentro se encontraba la propietaria.



El valiente vecino platicó que cuando se percató de que salía humo negro de la casa de Rosa Isela Pérez, de 22 años de edad, su primera reacción fue correr hacia la puerta del domicilio y derribar la puerta, pues escuchó gritos de auxilio.



"Estaba saliendo el humo y corrí a abrir el cerco y me metí, y pues la Rosy se escuchaba llorando, y tumbé la puerta para echar agua porque pensé que estaba adentro, pero ya vi que estaba atrás (en el patio), salió y después llegaron los bomberos", dijo.



Francisco Manuel Nava Romo, de 25 años de edad, es otro vecino que también apoyó en el rescate de Rosa Isela, expresaron los demás vecinos.



La afectada platicó que se encontraba dormida cuando comenzó a ahogarse con el humo que causó el incendio producido por un cortocircuito de una lámpara que se encontraba en una jaula, en la que estaban dos pollitos que horas antes habían nacido, pero no lograron sobrevivir.



"Es que estaba la jaula de los pollitos arriba de un sillón y le habíamos puesto una lámpara porque nacieron en la mañana, pero hizo corto y se quemó la jaula con todo el sillón y los pollitos, yo me estaba ahogando y salí corriendo al patio", relató angustiada.



AGRADECE AYUDA



Siria Martínez, madre de la afectada agradeció a los jóvenes que salvaron a su hija, en especial a Juan Alberto, quien por segunda ocasión ayuda en un accidente de esa magnitud, ya que antes sofocó el incendio provocado por una olla de frijoles que una residente había dejado en la estufa.



Elementos de Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias, quienes informaron que el accidente no pasó a mayores y no hubo personas lesionadas y confirmaron que el fuego se propagó debido a la lámpara que estaba en la jaula.