Desean usuarios del transporte un mejor servicio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un transporte urbano eficiente, con menor tiempo de espera que el actual, es lo que se requiere antes que la reconstrucción de paradas, opinaron usuarios en sondeo realizado en el Centro de la ciudad.



Francisco Romero, quien utiliza diariamente el servicio, señaló que años atrás se prometió el funcionamiento de Wi Fi en la línea 18 y nunca se implementó.



"Cuando entró la línea 18 nueva también dijeron que traía Internet y se quedó en una promesa, esperemos que también mejore el servicio".



Aurelia Fernández Rodríguez, quien requiere tomar frecuentemente la línea 8, señaló que hay ocasiones en la que espera hasta media hora por la unidad que la lleva a sus labores diarias.



"Podría estar bien lo de las paradas pero no necesitamos eso ahora, hay veces que espero hasta media hora para que pase el camión y no se me hace justo porque eso nos ocasiona problemas en el trabajo".



Paradas concesionadas



Alrededor de 372 paradas de camiones que están en Hermosillo se encuentran concesionadas a la empresa Eumex, la cual se encarga de su mantenimiento desde hace 10 años.



El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Miguel Ángel Córdova Flores, señaló que la concesión fue otorgada desde el año 2007 y tiene vigencia hasta el 2028.



A pesar de que la compañía se encarga de los trabajos de sostenimiento, la dependencia trabaja en conjunto.



"El beneficio de la ciudad es que tengamos paradas de camión, las cuales están siendo removidas de acuerdo a las necesidades que estamos viendo en la ciudad, además de publicitar acciones del Ayuntamiento", comentó.