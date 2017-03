Beneficia Ayuntamiento a vecinos de Las Peredas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Yo me siento bien bendecida y agradecida porque anteriormente yo pensaba que nunca iba a tener otra casa, luego de que me deshice de todas mis cosas por mi enfermedad", expresó Lupita Acosta Aguilar, una de los 63 residentes de la colonia Las Peredas a las que el Ayuntamiento benefició.



La vecina de este asentamiento ubicado al Sur Poniente de la ciudad ofreció un testimonio de agradecimiento al presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio "Maloro" Acostay su equipo de trabajo por mejorar la condición de sus viviendas y elevar su calidad de vida.



"Teníamos nuestras casas inseguras, no teníamos ninguna protección, y gracias a ustedes tenemos noches tranquilas porque ya tenemos más seguridad en nuestro hogar junto con nuestros hijos", expresó.



Acosta Aguilar forma parte de una de las familias que Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo seleccionó como beneficiaria de su Programa Municipal de Mejoramiento de vivienda "Valora Tu Casa" y una de las siete jefas de hogar a quienes el munícipe visitó la mañana de este jueves con el fin de entregarles formalmente sus respectivas acciones de mejora.



"Nosotros sabemos que ustedes quieren que sus hijos vivan mejor, nosotros también lo deseamos y queremos ver historias de éxito de cada uno de ustedes", expresó "Maloro" Acosta.



CON DRENAJE



En cuanto a los trabajos de drenaje en dicha colonia, el recurso utilizado para esta obra fue de 691 mil 944 pesos para la instalación de 54 descargas domiciliarias, seis pozos de visita, la colocación de 446 metros lineales de tubo PVC de 8 pulgadas y metros cúbicos de zanja en material tipo "B".



El titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Miguel Ángel Córdova Flores señaló que la obra se estuvo trabajando y supervisando desde hace dos meses atrás para que los habitantes del sector pudieran contar con este servicio.



La síndico Angelina Muñoz Fernández anunció la regularización de 300 predios más en Las Peredas, con el objetivo de que más personas tengan seguridad jurídica y dejen de vivir en situación irregular.En el lugar se efectuó la entrega simbólica de siete títulos de propiedad, así como también la mejora de su vivienda, debido a que se les entregó un cuarto hecho de material.



"Maloro" exhortó a vecinos a pertenecer a los comités de participación para poder tener un mejoramiento de todas las familias.