Sictuhsa dice que Lucía se aventó del camión: Papá

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lucía Guadalupe no se aventó en ningún momento de la unidad del transporte urbano en la que viajaba y el informe de Periciales no dice que lo haya hecho, como lo señala el titular de Sictuhsa, aseveraron el padre y hermano de la joven.



"Dígale a José Luis Gerardo que la muchacha no se aventó, que lea el informe; él dice que supuestamente le dijeron de Periciales que ella se aventó, y no es cierto, acabamos de leer el informe y no dice eso, el pericial de causa no se ha hecho", afirmó Ramón Corona.



José Luis Gerardo Moreno, presidente de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), dijo en entrevista anterior que desconocía el motivo por el cual la aseguradora no se hacía cargo de los gastos médicos de Lucía Guadalupe.



"El operador como responsable es el que ha tenido acercamiento con la familia y nosotros hemos estado apoyando", señaló.



Ante esta declaración, Ramón Corona afirmó que nunca, desde que ocurrió el accidente el pasado 20 de noviembre, han recibido algún tipo de apoyo por parte de la empresa y mucho menos a través del chofer del camión.



"No es cierto", señaló, "que esté bien enterado Sictuhsa que no hemos recibido ninguna ayuda ni hemos tenido acercamiento con ellos; sí recibimos apoyo para comprar unas almohadas (por parte del chofer), pero nos apoyó con eso por su cuenta".



SIN CONCRETAR ACUERDO



Jorge Corona, hermano de Lupita, indicó que ayer sostuvieron una reunión con el conductor de la línea 14 donde ella viajaba al momento del accidente, y con el representante legal de la aseguradora de Sictuhsa; en ambos casos reservó nombre e identidad.



"La postura es la misma, que la empresa reconozca que el chofer tuvo la culpa, que responda, el chofer está dispuesto a ayudar, pero tiene cierto límite", explicó, "de Sictuhsa dijeron estar a favor de apoyarnos, pero no pasamos a la audiencia, no nos han especificado hasta que punto llega el acuerdo".