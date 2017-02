Olvidan las sobras en el camellón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Restos de asfalto ocasionan caídas y dan mal aspecto al área verde del camellón situado en la colonia Centro, sobre bulevar Luis Encinas y la calle Revolución, el cual persiste en el sitio desde hace casi una semana.



Pilar Pérez, trabajador del sector, señaló que tras realizar labores de pavimentación en la vialidad, elementos del Ayuntamiento acumularon los desechos en ciertas calles del área.



“Esto está desde el domingo y ahí los dejaron, quedaron en la orilla y no terminaron de limpiar como debe de ser, yo la verdad no los he visto que vengan a recoger”.



“Nos da muy mala imagen, el chavalo de limpieza de aquí tuvo que remover un acumulamiento de pavimento que dejaron en el pleno paso de carros”.



Bernardo Montes Santos, quien transitaba por el área, solicitó pronta limpieza del sector para evitar mayores afectaciones a ciudadanos que día a día requieren circular por el lugar.



“Por todo este sector dejaron muchos montones tirados, y la verdad que terminen de hacer el trabajo bien, no puede ser que pavimenten y dejen trabajos a medias”.