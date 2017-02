Denuncia envenenamiento de perros

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El caso de los siete perros que fueron envenenados la semana pasada en la colonia Altares ya fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según explicó la propietaria de los canes.



Apoyada por la Fundación Pata de Perro, Aracely platicó que ayer acudió ante un agente del Ministerio Público a interponer la denuncia en contra de quien resulte responsable por el envenenamiento de siete de sus mascotas, y ya empezaron las investigaciones.



“Ayer acudimos al Ministerio Público y me acompañó Carolina Araiza, de Pata de Perro, porque yo me comuniqué con ella cuando pasó lo de los perritos y me dijo que podía denunciar ya que era un delito penado por la ley”, indicó.



La perjudicada platicó que aquel día le extrañó no ver a los perritos cerca cuando salió de su casa para dejara a sus hijas en la escuela.



“Se me hizo raro porque siempre que salgo me reciben, y ya fui a buscarlos y fue cuando vi tirada a la primer perrita, la Lazy, después fui encontrándolos a todos y estaban muertos, primero fueron seis, y al otro día se murió el otro”, relató.



Araceli externó que sus mascotas fueron envenenadas, ya que encontró restos de viseras que tenían un líquido de color azul, y estaban distribuidos por todo su terreno, y decidió denunciar el caso para que se haga justicia y por temor a que sus otros cuatro perros también seas asesinados.



Ayer por al mañana, personal de la PGJE acudió al domicilio de la denunciante para recabar la información necesaria para tratar de esclarecer los hechos y dar con el paradero del o los responsables.



Aclara incineración



A través de redes sociales, el viernes de la semana pasada se publicaron unas fotografías en las que se mostraban a siete perros que estaban calcinados, causando consternación e indignación entre la comunidad hermosillense, debido a que no estaba clara la situación en esos momentos.



La presidenta de la Fundación Pata de Perro, Carolina Araiza, reveló que fue la propia dueña de los perros quien se comunicó con ella y le aclaró que los perritos habían sido incinerados por su esposo, después de ser envenenados.