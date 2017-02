Los deja el camión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La delincuencia y el pésimo estado de bulevar De los Seris ha ocasionado que la línea 4 evite cruzar por la vialidad, lo cual afecta a cientos de estudiantes que acuden a la Universidad Tecnológica de Hermosillo.



Joel Valdez, estudiante de la UTH, mencionó que hay un camión especial que transporta a los alumnos desde la escuela hasta el Conalep plantel III, situado cerca a la universidad. Dijo que ahí los usuarios tienen que esperar la línea 4 para abordarlo y continuar con sus labores diarias.



"Con esto uno llega tarde, si entras a las 7:00 y tienes el tiempo medido pues estamos muy desorganizados, no llegamos a tiempo", comentó. "Desde este lunes empezó a pasar ese camión, pero la calle siempre ha estado en mal estado, está destrozada y por eso no pasan".



Anel Bustamante, usuaria del transporte, relató que la falta del servicio ocasiona que tanto ella como los demás alumnos del plantel lleguen tarde a las clases o sus empleos.



"Nos afecta porque llegamos tarde y tenemos que esperar a que se llene un camión, los primeros días sí nos sacamos de onda porque teníamos que esperarlo, no tiene horarios para pasar".