Quiere una ciudad más limpia

HERMOSILLO,Sonora

Desde los 10 años, Eliot Alonso Fierros recorre la ciudad en busca materiales como cartón y plásticos para reciclar. Nunca le gustado ver las calles sucias y en mal estado, por lo que limpia lo que puede e incluso tapa algunos baches.



El hombre de 33 años de edad nació y creció en Hermosillo, donde desde hace 23 años se gana la vida recolectando artículos.



"La vida en estos años siempre ha sido alguna batallita, pero uno sale adelante, se impone mientras sea por el bien de uno mismo", explicó.



"Mi hermano, mi hermana y un sobrino, vendemos cartón, plástico y papeles que nos encontramos para sacar una feriecita".



Precisó que aunque es poco el dinero que se logra conseguir durante el día, la carencia no es un pretexto para vivir en un lugar sucio, por lo cual limpia las calles por donde transita a diario.



"Yo vivía en la colonia Palo Verde Indeur, sobre la calle Doce para ser exacto. Cuando veía la baqueta sucia, la barría o limpiaba, también lo he hecho siempre en los lugares donde trabajo", señaló.



Eliot Alonso manifestó que desde hace dos semanas vive sobre la calle Molinito Azul, a la altura de la colonia Jardines de Mónaco, y que desde que llegó su visión ha sido mejorar el entorno.



"Empecé cortando el zacate y recogiendo la basura, pero ahorita aproveché que alguien vino a tirar escombro y sobrantes de pavimento a un terrenito para rellenar los hoyos que hay en esta calle".



Dentro de contenedores de 20 litros y a bordo de un carrito de supermercado, Eliot transporta el asfalto que alguien más desechó hasta la avenida, donde lo vacía bache por bache con apoyo de una pala.



"Por esta calle pasan muchos carros y a nosotros se nos voltean los carritos cuando venimos cargados y caemos en un hoyo, ese es el motivo de que los esté rellenando, además de que me gusta ver que todo esté bien", enfatizó.



Fierros Alcaraz reconoce que la labor se dificulta sin las herramientas necesarias, pero no es imposible, por lo que exhorta a los hermosillenses a unirse a esta tarea.



"Estaría bien que más personas rellenaran baches, aunque sea con tierra o escombro, sería un ejemplo para todos los que vivimos en la ciudad", expuso.