Llevan su vida sobre ruedas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La vida de la perrita "Mosa" dio un giro inesperado, de ser un animal querido fue arrojado a la calle hasta que un alma perruna la rescató.



Lupita Enríquez adoptó a la perra hace dos años pero la condición con la que la encontró fue triste porque no podía caminar y solamente se arrastraba.



La dueña de "Mosa" contó que sus dueños anteriores la abandonaron en la banqueta de su propia casa después de ser atropellada, pero gracias a una joven vecina pudo recuperar un poco de fuerzas.



"Esta joven ayudó a la perra, la llevó al patio de su casa y la alimentó, por medio de mi madre fue que me enteré de que andaban buscando un hogar para la perrita".



"La primera vez que vi a ‘Mosa’ se me vino el mundo encima por su condición, la traje a casa, vino un veterinario a checarla y me dijo que la sacrificara porque la perra me daría mucho trabajo", comentó.



Lupita Enríquez no tuvo el corazón para sacrificarla e hizo lo contrario, la alimentó, le dio atención médica y estuvo con ella demostrándole su cariño.



"Tenía a ‘Mosa’ adentro de la casa, la estaba curando y se veía tan contenta, como podía saltaba y se veía tan contenta, es un perro muy feliz y lo único que le falta son las extremidades no le hace falta nada más", manifestó.



Para sacar adelante a "Mosa" y que tuviera una vida como cualquier otro perro, se le adaptó un carrito, con la finalidad de que ya no se arrastrara y pudiera trasladarse sin problema.



A la fecha son cuatro carritos adaptados los que ha usado la perra, cada uno de ellos fueron mejorando y el último está hecho a su medida.



"Ella es tan feliz con su carrito, es una perrita muy noble y adora a los niños, es algo exagerado, la paseamos todos los días y pasamos por una escuela y los niños salen para acariciarla y luego la perra no se quiere ir, es una perra muy alegre, siempre quiere jugar", agregó.