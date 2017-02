Advierten que consumo de toxina paralítica puede ser mortal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apenas 10 horas, luego de su consumo, pueden ser suficientes para que la toxina paralítica tenga efectos en el organismo humano, desde sensación de cosquilleo hasta un paro cardiaco mortal, advirtió el doctor Francisco Javier Muro Dávila.



Es por ello que la atención médica a tiempo puede hacer la diferencia, aseguró el presidente de la Federación Médica de Sonora, quien participó ayer en la dinámica interactiva En Tiempo Real, para responder a las preguntas de los seguidores de ELIMPARCIAL.COM.



Muro Dávila aclaró que la contaminación sólo se da a través de la ingesta y la alerta es en el consumo de bivalvos, como el ostión, la almeja, el callo de hacha y el caracol. A continuación un extracto de la charla del especialista:



Raúl Ramos: ¿Qué toxinas se han detectado?



FJMD: Las toxina que más frecuentemente se ha detectado y que encontraron aquí es saxitoxina, es la toxina que reporta la autoridad sanitaria, de acuerdo al oficio que emitió el laboratorio de Baja California.



Pawz Piizhardo: ¿Sólo es con almejas y ostión?



FJMD: Almejas, ostiones, callo de hacha, mejillones, hay otros que les llaman vieira, yo no los conozco, otro que le llaman berberecho, no sé si sea un nombre particular de alguna región, pero para nosotros son los mejillones, ostiones, las almejas, los callos de hacha, todo lo que tiene concha y esté encerrado, inclusive el caracol.



Lo que recomiendan porque no afecta son los camarones, eso no se afecta, ni a los pescados.



Mariana Galicia: ¿Por qué no prohíben la venta?



FJMD: Sí se prohíbe, la veda sanitaria justamente la autoridad la hace para todo lo que es el proceso de extracción, de venta, comercialización, intercambio, cualquier cosa. Está prohibido hacer una movilización y una comercialización.



Justamente la autoridad sanitaria da esta alerta, da esta veda, porque puede ocasionar daño en las personas, esos animalitos están contaminados. Al pasar el tiempo el animal también elimina esa toxina y a lo mejor no lo comes ahorita pero en mayo te lo estás comiendo, ya lo van a desechar.



Los individuos o las personas que pasan el cuadro agudo de 24 horas, generalmente quedan sin ninguna consecuencia, es una intoxicación aguda.



Gordita Bella: ¿En qué estados está pasando esto?



FJMD: Yo tengo el reporte de la veda en el Alto Golfo de California, la extendieron al área de acá, pero no sé en este momento si hay en alguna otra parte de la República.



Pawz Piizhardo: ¿Hay algún número para reportar en caso de que estén vendiendo estos moluscos? Los centros de salud en Kino y San Carlos, ¿están preparados para atender?



FJMD: Sí hay un teléfono, si observas la presencia o cambios de coloración en el agua de mar es importante que lo reportes a la jurisdicción sanitaria o dirección de regulación sanitaria más cercana a tu domicilio, o a Cofepris, ubicada en la Ciudad de México, teléfono (0155)-55-80-52-00, extensión 1254, 1259 y 1263.



Para efectos prácticos con nosotros en Sonora, cualquier situación está la jurisdicción sanitaria. A los centros de salud se les notifica, y los centros de salud están preparados, porque es un manejo del cuadro en general, si la persona está con diarrea se le da manejo inmediato, si llega intoxicado se le va a dar el manejo de lo que presente la persona en ese momento.



Raúl Ibarra: ¿Tiene usted el dato de cuándo va a terminar este fenómeno?



FJMD: Es muy variable, porque estamos sujetos a la naturaleza, a la concentración y a las corrientes. Luego nos hablan del fenómeno de El Niño, La Niña, de las mareas, el clima y hay una variación.



Hay que esperar a que la autoridad sanitaria lo dictamine.



Néstor Germán Cota Alfaro: ¿Pero por qué sólo en este tipo de especies y no en otras que se encuentran en el mar?



FJMD: Esos animalitos filtran mucha agua y se alimentan, abren sus valvas para que pase el agua y se concentre en el fitoplancton, que es de lo que se alimentan. Ellos consumen en el estero o en las partes donde están, a veces algunos son enterrados en la arena, otros están libres por ahí, consumen mucha agua, y se va concentrando mucho en ellos.



En cambio el pescado no consume fitoplancton, ellos se alimentan de peces y es otra cadena alimenticia.



Armando Apodaca: ¿Al camarón le afecta?



FJMD: Nosotros vemos, y la misma regulación sanitaria nos dice, que no se ven afectados los peces, no se ven afectados los calamares, las langostas, aunque están muy caras, el pulpo tampoco.



El que sí se ve afectado el caracol, mejillón, ostión, almeja, callo de hacha, eso sí no es recomendable. Puedes comer pescado, tranquilamente.