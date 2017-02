Anuncian reparación de medio millón de baches en Hermosillo

HERMOSILLO, SONORA(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, supervisó el inicio de los trabajos de rehabilitación de calles en la colonia Nuevo Hermosillo y anunció que este año se repararán medio millón de baches en toda la ciudad, con una inversión de alrededor de 200 mdp.



Acompañado por el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Miguel Ángel Córdova Flores, manifestó que van por medio millón de baches, recarpeteo y mantenimiento de las avenidas y que se suma a la petición ciudadana por medio de Change.org.



"Maloro" Acosta mencionó que son alrededor de dos millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica a la que no se le ha dado mantenimiento, por lo que intensificarán el bacheo por parte de personal de Cidue.



"Encontramos más de 400 mil baches y con las lluvias se incrementaron, por eso este año vamos por 500 mil; vamos redoblar esfuerzos para hacer este trabajo y la gente empiece a ver los avances", enfatizó.



El munícipe dijo que muchas colonias presentan problemas, pero es en la zona Norte de la ciudad donde se dañan más las calles debido a los azolves que bajan de algunas vialidades que no han sido pavimentadas.



Agregó que ven la posibilidad de en lugar de rentar maquinaria, arreglar la que se pueda y adquirir otra, como la calafateadora con la que no se cuenta, que es para cerrar grietas, y también un aparato que sirva para el mantenimiento permanente de las calles.