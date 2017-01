Dictan auto de formal prisión a Alejandro López Caballero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Auto de formal prisión se le dictó al ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero , por el delito de uso indebido de facultades y atribuciones, informó la Procuraduría General de la República.El ex presidente municipal hermosillense está amparado, por lo que podrá continuar el proceso en libertad.La PGR le sigue un proceso legal al ex presidente municipal de la capital en el anterior trienio y ex secretario de Hacienda en la administración estatal pasada.Para declarar un auto de formal prisión el juez penal toma en consideración la declaración preparatoria, que se acredite el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, y que no exista algo que exima de responsabilidad al inculpado.