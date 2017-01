Solicitan vecinos reparación de calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La calle Francisco Cáñez, en la colonia Real de Minas, se ha vuelto intransitable, tanto para automovilistas como para peatones.



La escuela queda del otro lado de la calle, por lo que esa zona es el pase peatonal para que las familias lleven a sus hijos, pero como está lleno de agua y a veces con lodo, tienen que rodear la calle y caminar más de lo normal.



Las avenidas José Flores Casas, José López y Rafael Verdugo Sesma Verdugo también se ven afectadas.



Inés Ríos, ama de casa, comentó que en ocasiones no pueden pasar por ahí por la gran cantidad de agua que hay.



"Sí es muy molesto, pero pues no podemos hacer nada, no sabemos de dónde sale la fuga y pues no sabemos cómo arreglarla".



"Cuando el agua se seca queda mucho lodo y varios carros se han quedado atascados porque el problema aparte del agua es que aquí no está pavimentado", destacó.



Gabriela Mendoza, comerciante, indicó que llevar a sus hijos a la escuela se ha vuelto una travesía, ya que pasar por esa calle, llena de agua, es muy difícil.



"Hay vecinos que han puesto piedras grandes o las mismas llantas que tiran y las usan como banqueta para no pisar el agua, la verdad ya estamos enfadados de este problema", señaló.



En la calle Francisco Cáñez también hay llantas y basura, cosas que gente externa a la colonia tira, por lo que los colonos solicitan a las autoridades que arreglen el problema lo antes posible.