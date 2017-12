Regalan un buen día a indigentes

Al ver los platos de menudo caliente sobre la mesa, un hombre se persignó e hizo una oración en silencio antes de hundir la cuchara; otro, sentado al layo suyo exclamó: "¡Hasta que vamos a comer como la gente, calientito!".



En el Desayuno Navideño organizado por vecinos de la colonia San Benito, más de 40 personas en situación de calle disfrutaron de comida caliente, pan de dulce, café con leche y un rato de música y convivencia en el parque ubicado a un costado de la Parroquia de Fátima.



"A ellos les da gusto que los tomemos en cuenta, porque también necesitan un poco de cariño", contó la señora Francisca Ozuna, vecina y organizadora, "no toda la gente es mala, sólo necesitan un poquito de cariño y algo que les dé uno, como un plato de comida calientita".



Al festejo acudieron personas de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Nayarit, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Obregón y Nogales; todos actuales habitantes de los puentes, aceras de hospitales, bancas de parques y albergues de Hermosillo.



"Yo vengo de Nayarit y tengo 83 años y un mes", precisó Salomé Rodríguez, "aquí en Hermosillo vendo periódicos… mi edad ya se me cargó mucho, pero todavía doy rendimiento, porque me sé los movimientos de los semáforos", dijo el hombre que a pesar de su condición, sigue adelante trabajando.



Es la quinta ocasión que los vecinos organizados crean esta convivencia para personas sin hogar y aseguran que así seguirán mientras Dios les preste vida y salud, por lo que invitan a la gente a sumarse a estas acciones para hacer eventos cada vez más grandes.



"Me da mucha alegría compartir esto con ellos", dijo Francisca, "porque son seres humanos, son hermanos de nosotros y debemos quererlos, compartir con ellos lo que tenemos".