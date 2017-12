Cada vez está más profundo bache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un bache que se encuentra en el cruce del bulevar Luz Valencia y bulevar José Alberto Healy, en la colonia 4 de Marzo, afecta el tránsito de automovilistas, afirmaron vecinos y trabajadores del lugar.



Jacinto Romero, quien trabaja en esa área de la ciudad, aseguró que el gran bache es un peligro constante para los conductores, pues por su profundidad puede llegar a pasar un accidente.



"Los carros ahí se dan sus buenos golpes y los conductores se enojan, pero ¿qué pueden hacer? Son peligrosos porque están bien hondos, creo que no hubiera tanto problema sino fuera por la gasera de la esquina", comentó.



Los baches han sido causantes de accidentes en el lugar, los cuales por fortuna no han dejado heridos, pero sí buenos sustos entre los conductores que no se percatan de la peligrosidad del sitio.



"Cuando pasas por ahí el carro se te mueve todo y es un problema, ya ha provocado algunos accidentes menores como rozones y esas cosas.



"Algunos hasta se han ponchado, una vez uno venía bien recio y se le dobló la llanta, de milagro no se mató, y es que está terrible el bache, pero nadie ha venido a arreglarlo", aseveró Mario Alberto Meraz, vecino de la 4 de Marzo.



Los habitantes y trabajadores del sector solicitaron a la autoridad correspondiente la reparación del bache, el cual cada vez aumenta su tamaño debido al tráfico por los bulevares.