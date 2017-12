Deborah Valdez busca apoyar el talento mexicano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con muchos proyectos bajo el brazo, entre ellos el de dar apoyo al talento mexicano, la empresaria y top model Deborah Valdez Hung visitó Hermosillo para convivir con familiares y amigos.



La emprendedora sonorense, dueña de la exitosa agencia de modelaje Dreamodels en Asia, señaló que sí trabaja con mexicanos y que busca más.



"Sí tengo mexicanos en mi agencia, y busco más. Es cuestión de que me escriban a mi mail (info@dreamodels.com) o que me contacten vía Instagram (@deborahhung), me manden su material y yo encantada los envío a donde quieran, o más bien, donde tengamos la oportunidad de hacerlo, ya sea Turquía, Tokio, China, Milán, España y hablar con las agencias", dijo Deborah Valdez Hung en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"La invitación está abierta para todos los que deseen consolidarse en el modelaje y que sean profesionales, es decir, que ya tengan su ‘book’ y que ya sepan y tengan una idea de cómo hacer. Mi agencia (Dreamodels) ya es internacional y por ello ya deben estar preparados", continuó.



DIFÍCIL INICIO



La socialité casada con el empresario Stephen Hung destacó la importancia de apoyar el modelaje mexicano para internacionalizarse, pues aseguró que durante sus inicios se enfrentó a adversidades al manejar su carrera de forma independiente; entre ellas, la preferencia de agencias de modelos de México por el talento extranjero.



"Cuando yo empecé no había agencias de modelos y para mí fue muy difícil. Siempre lo he dicho, me manejé yo sola. Me fui a España, a Nueva York, China, y me manejé yo sola, y al final encontré una agencia en Rusia y Hong Kong que me empezó a manejar. Sé que a muchas chicas mexicanas se les complica porque hay agencias de México que traen a modelos de fuera, pero no hay muchas agencias que manejen a las niñas internacionalmente", agregó.



EL PROBLEMA, LA CULTURA



Basándose en su experiencia personal y en la forma en la que trabaja con modelos mexicanos, Deborah opina que uno de los obstáculos más grandes para los jóvenes del País Azteca que desean incursionar en la industria de la moda son los impedimentos culturales:



"Yo siempre busco modelos latinos. El problema es nuestra cultura. En otras partes, cuando se deciden por esta u otra carrera, lo hacen y ya. En cambio los mexicanos tienen que preguntarle al papá o a la mamá; o ellos quieren irse a vivir con los modelos, o necesitan la bendición de la familia o de la iglesia".



"Les falta mucha independencia y decisión porque hay modelos rusos y de otras nacionalidades que me mandan el material inmediatamente, y los mexicanos primero mandan el pasaporte, a los meses me mandan el book de fotos y con eso se hacen años y las ganas de ser modelos.



"Hay mucha gente que dicen que esta vida es fácil, y no es cierto, porque dejas la familia, tu zona de confort, tu lengua natal, tu hogar y tienes que prepararte sicológicamente para todo. Por eso, si quieren dedicarse a esto, se tienen que lanzar", enfatizó.



COMPARTIR VIVENCIAS



Deborah adelantó que planea compartir sus vivencias y experiencias como modelo y empresaria a través de pláticas y conferencias que ofrecerá próximamente en colaboración con alguna institución.



"Más que escribir algún libro, quisiera dar alguna exposición o conferencia para ayudar, no sólo a las niñas, sino en general a hombres y mujeres de cualquier edad para ser emprendedores.



"A mí me costó mucho empezar y me hubiera gustado que me motivaran de alguna manera", afirmó, "yo quiero darles la semillita y ayudarles a crecer, en especial en México, por las diferencias culturales entre Asia y este país, sobre todo por el concepto de la mujer".