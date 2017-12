Van cinco casos de influenza B en esta temporada invernal

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Son cinco los casos de influenza por el virus "B" los que se han registrado en Sonora durante la temporada invernal 2017-2018; cuatro corresponden a Guaymas y uno a Caborca, informó la Secretaría de Salud estatal.



De acuerdo con datos proporcionados por la dependencia, únicamente en Nogales se presentó un evento asociado a las bajas temperaturas, siendo este hipotermia en una mujer de 90 años de edad, misma que se recuperó de forma satisfactoria.



Aunque no se han presentado casos de influenza AH1N1, las autoridades de Salud reiteraron que los pacientes con el virus "B" no se habían aplicado la vacuna contra la enfermedad, por lo que exhortó a la población a acudir a aplicársela para protegerse.



Tras el anuncio de la llegada de frentes fríos a la entidad, también recomendó a la comunidad sonorense prestar especial atención a los niños, adultos mayores y enfermos crónicos.



Externó que consumir alimentos calientes aumenta la producción de calor en el cuerpo y que éstos pueden ser líquidos o sólidos; también invitó a la población a comer verduras y frutas ricas en vitamina "C".



En caso de hacer uso de calefactores, chimeneas u hornillas, las autoridades de Salud indicaron que se deberá verificar que exista ventilación adecuada, una tela húmeda o recipiente con agua, para evitar resequedad en las vías respiratorias, intoxicaciones, quemaduras o incendios.