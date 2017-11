Suministrar antibióticos a mascotas puede afectar su crianza

(Tomada de la Red)

Organización Mundial de la Salud pide no dar antibióticos a animales sanos para evitar resistencia de microbios a medicamentos.



En sus nuevas directrices publicadas el martes, la OMS defiende "una reducción global de la utilización de todas las clases de antibióticos importantes para la medicina humana, en los animales" de crianza y aboga por "una restricción completa de la utilización de esos medicamentos como promotores de crecimiento y de manera preventiva en ausencia de diagnóstico".



"Los animales sanos no deberían recibir antibióticos sino para una enfermedad diagnosticada en otros animales de la misma manada, del mismo criadero o de la misma población, en el caso de los peces", añade.







Según el canal de YouTube Medicina para todos, los antibióticos para humanos se suministran en animales como estimulantes de crecimiento.

La OMS espera de esta manera "preservar la eficacia de los antibióticos importantes para la medicina humana reduciendo sus usos inútiles en el animal".



Según la agencia de la ONU, la utilización excesiva o inadaptada de antibióticos en el hombre y el animal contribuye a ampliar la amenaza que emana de la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno podría causar diez millones de muertes anuales antes de 2050, según un estudio británico reciente.



Las recomendaciones de la OMS se basan en decenas de informes de expertos y en un estudio publicado el martes en la revista The Lancet.



Este estudio mostró que la restricción de la utilización de antibióticos en animales de crianza destinados a la alimentación humana lleva a una reducción de hasta el 39% de la presencia de bacterias resistentes en animales.



La resistencia a los antibióticos, también llamada antibioresistencia, ocurre cuando una bacteria evoluciona y se vuelve resistente a los antibióticos utilizados para tratar las infecciones.



