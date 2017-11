Llegan las flores de nochebuena a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegan las flores de nochebuena a la ciudad, ahora con más matices que nunca, amarillas, rosas y las tradicionales rojas, esto en el puesto ambulante que se instala en Serdán y Matamoros.De origen mexicano y bautizada por los antepasados como cuetlaxóchitl, la flor de nochebuena, con sus largas y delineadas hojas rojas que hacen que luzca radiante, se ha convertido en el símbolo de la Navidad no sólo en México, sino en todo el mundo.Y esta flor originaria de zonas tropicales y cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima, tiene como uno de sus principales puntos de comercialización la delegación Xochimilco, en el Sur de la capital mexicana.En cientos de invernaderos, los productores empiezan a sembrar las primeras semillas desde marzo-abril, para que antes de que inicie diciembre empiecen a venderse al menudo o mayoreo en distintos puntos del País.'Empezamos a cultivarla desde la primera quincena de marzo', dice don Ricardo Meléndez, profesor jubilado, quien desde hace seis años, junto con otras cinco familias, se dedica al cultivo de esta hermosa planta, de la que existen más de 100 variedades, en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.La tarea es diaria; hay responsables de ejecutar el trabajo, que consiste en fertilizar la planta de manera regular y aplicarles, incluso, calcio como componente nutritivo.'Mis hijos son los que miden las cantidades de implementos que lleva la planta; contamos con el apoyo de un ingeniero que nos deja los programas para cuidar que no tenga plagas y atender las necesidades de las flores', dice en entrevista con Notimex.En medio de uno de los dos invernaderos que tiene don Ricardo, de 61 años de edad, en el que se observa la magnificencia de la flor de nochebuena con la presencia de aproximadamente dos mil matas de la planta, comenta de las variedades que existen, él sólo produce cuatro.En iglesias, hogares, oficinas, parques, en cualquier sitio, se le ve, engalanando mesas, árboles de Navidad, jardines, patios, incluso vehículos; en cualquier lugar luce la también conocida como flor de fuego.Además de ser un adorno emblemático de la Navidad, la flor de nochebuena también se usa como planta medicinal para quitar mezquinos y verrugas, entre otros padecimientos cutáneos.La aplicación constante y directa de la savia de sus tallos sobre las lesiones de la piel hace que disminuyan o se eliminen, pues la sustancia lechosa tiene un alto nivel de toxicidad, resaltó el investigador de la UAM, Andrés Fierro Álvarez.La planta, que pertenece a la familia de las Euphorbiasas, es nativa de México y se puede encontrar de dos formas: Como un arbusto silvestre que crece en climas cálidos en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.Y la segunda como una planta que se domesticó de manera intensa, la cual soporta condiciones de sombra y que es la que se puede comprar en los mercados.'Son plantas que se han modificado genéticamente, principalmente en Holanda, por lo que los cultivares tienen ciertas restricciones en cuanto a su propagación', dijo el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en una entrevista.Si bien el conocimiento de este arbusto y sus propiedades datan de la época prehispánica, en la que se le llamaba cuetlaxóchitl, que en náhuatl significa 'Flor que se marchita', hay pocos estudios sobre sus aplicaciones medicinales, las cuales son más conocidas de manera popular.En ese sentido, el especialista de la UAM, Unidad Xochimilco, advirtió que el uso excesivo de la flor de nochebuena puede ocasionar intoxicación o incluso la muerte, por lo que las personas deben saber que 'no todo lo natural es inocuo'.Por ello, señaló, la cantidad que se utilice es lo que puede o no convertir a la planta en venenosa.'Se usan las plantas medicinales porque producen metabolitos secundarios, que les sirven como defensa contra sus depredadores. De acuerdo con la condición en la que se encuentre esa planta, es que tendrá la cantidad y concentración de la sustancia', detalló.De modo que las plantas cultivadas tienen menos sustancia activa porque reciben todos los cuidados y no necesitan nada que inhiba a los depredadores, explicó Fierro Álvarez, quien agregó que por ello no contienen las propiedades medicinales.Por eso, aseguró, es difícil cultivar plantas medicinales, porque 'entonces tienes que buscar en qué momento estresas a la planta, para que genere esas sustancias y pueda funcionar como medicina'.