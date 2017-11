Ciudadanos consideran que se debe continuar caso por la vía legal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El viernes 10 de noviembre se cumple un año de que el ex gobernador Guillermo Padrés Elías se entregó a las autoridades federales y está en prisión, y la opinión generalizada de los sonorenses es que esa acción es la correcta.



“Que siga ahí mientras siguen las investigaciones y que se demuestre si es culpable o inocente y pues que principalmente se le dé una respuesta al pueblo de Sonora”, señaló la caborquense Dayana Morales.



Aunque la señora Alma Alicia Zavala, habitante de la colonia Balderrama no cree que el ex mandatario sonorense se encuentre en prisión, expresó que donde se encuentre, será Dios y el destino quienes lo juzgarán por sus acciones.



“No creo que esté en prisión, la verdad, pero donde esté pues allá Dios es el que lo va a juzgar”, resaltó, entrevistada en el Centro de Hermosillo.



SE HACE LO CORRECTO



Óscar Tequida, vecino de la colonia Insurgentes, comentó que jurídicamente se hace lo correcto con el ex Gobernador y que se debe continuar por la vía legal y respetar la ley.



Alfonso López Villa, vocero de la organización ciudadana Vigilantes del Transporte, agregó que las autoridades deben hacer su trabajo como lo harían con cualquier ciudadano, y de comprobarse la culpabilidad del ex mandatario, éste regrese lo que sustrajo de las arcas públicas.



Consideró que los mandos estatales, como la Fiscalía Anticorrupción, están obligados a dar a conocer si Padrés Elías tiene algún expediente en la entidad, ya que los delitos por lo que está acusado son federales.



“Necesitamos saber qué expedientes tiene en lo local porque la Fiscalía no ha hecho nada en contra del ex Gobernador, está preso por un problema que se dio en la PGR, federal, pero en lo local no tiene nada”, citó.