Sueña con volver a caminar algún día

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sentado bajo la sombra del porche de su casa realiza su nuevo oficio: Bolear zapatos. Jesús Carreón, de 64 años, perdió sus piernas, pero eso no ha sido impedimento para seguir luchando por salir adelante, y sueña con algún día volver a caminar.



La diabetes le dio un cambio drástico a su vida hace siete años, cuando provocó que perdiera su pierna izquierda, y al principio de este mes perdió la derecha por una infección a causa de su enfermedad.



Un cajón con objetos de boleo lo acompañaba: Grasa, cepillos, trapos, jabón y pintura especial para practicar el noble oficio de lustrador de zapatos, actividad que realiza para poder sacar dinero para una de sus prótesis.



"Yo trabajaba normal y de repente me trozaron las alas; para salir adelante hice un equipito para dar bola, qué más puedo hacer.



"Ha sido muy duro para mí pasar esta situación, por eso hice mi cajón para bolear, y viene aquí la gente o yo hay veces que salgo al Centenario porque me desespero, y ya saco unos pesos", afirmó.



El costo de la prótesis derecha que necesita don Jesús tiene un costo aproximado de 37 mil pesos, y sueña con tenerla para poder realizar las actividades que hacía antes de perder su pierna.



"Lo primero que necesito es la prótesis derecha para poder trabajar, para poderme menear porque yo con la pierna izquierda me sostengo, pero nada más.



"Fui a una parte en donde las hacen y es muy caro, pero es el único lugar en Hermosillo donde las fabrican; me dijeron que sería lo más económica posible, resulta que cuesta 37 mil pesos y eso no está a mi posibilidad y no me quiero quedar así para toda la vida", aseguró.



Volver a caminar es la gran esperanza que tiene don Jesús, y aunque su situación es complicada confía en algún día conseguir la prótesis que tanto anhela.



Si desea ayudar a Jesús Carreón puede acudir a Mina la Chipirona No. 36, entre Mineral del Víctor y Mineral el Batamote, en la colonia Morelos, al Surponiente de la ciudad, o bien se puede comunicar al 6624 186975.