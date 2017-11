Aumenta basura en lote de El Jito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una cantidad considerable de basura se encuentra un terreno en la calle Francisco Javier Mina, en la colonia El Jito, donde vecinos aseguran que lleva semanas la suciedad.



El solar que se ubica entre las calles Ignacio Comonfort y Privada Alegría ha sido causante de molestias para los habitantes, pues no sólo se tira basura común, también troncos de árbol, ramas secas y plumas de gallos abundan.



"Es mucha la suciedad, son muchas ramas, escombro y sobre todo es un montón de plumas de gallos que hay, es que aquí antes de que bardearan, había un terreno donde estaba todo ese cochinero, y ahora el que compró el lugar sacó todo y lo dejó como si nada en este espacio", aseguró Jesús Manuel Amparano, vecino afectado.



La suciedad está aumentando, pues son algunos vecinos que por 'facilidad' han seguido arrojando basura, según comentó Amalia Aranda, una de las vecinas de la colonia El Jito.



"Ya había basura pero no era mucha, cuando echaron la barda sacaron el cochinero y se les hizo fácil dejarlo aquí, pero qué chiste porque ahí anda uno batallando; el problema es que la gente ve que hay cochinero y se le hace muy fácil echarle todavía más basura, y eso nos trae problemas con los animales y las pestes", afirmó.



Colonos de la calle Mina en El Jito solicitaron a los responsables levantar la suciedad del terreno y también invitaron a los vecinos a no colaborar en la contaminación del solar.