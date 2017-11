Salen malos olores de predio abandonado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia 4 de Marzo se encuentran molestos por un terreno abandonado en la calle Hilario Gavilondo, entre Crispín de Palomares y Rubén Gutiérrez, el cual sirve como basurero.



Una espesa y pestilente capa de basura cubre el gran terreno que se encuentra en la calle, que ha sido un depósito de animales y otros desechos, donde el mal olor se ha vuelto parte de la vida diaria de los vecinos.



"Siempre ha estado así el terreno y ahorita se ve limpio porque hay veces que está lleno de basura; lo agarraron de tiradero y es un lugar muy insalubre, se crían muchos animales, da asco porque hay veces que es una peste que nadie soporta", comentó Rita Durazo, vecina.



Blanca Isela López, colona afectada, señaló que a pesar de que se ha realizado limpieza en el sitio, este vuelve a llenarse de basura en cuestión de días.



"Ya no sabemos qué hacer con ese terreno porque lo limpiamos y lo vuelven a llenar de basura; la gente es muy cochina, pagamos para que lo limpien pero vuelve a estar en las mismas condiciones a los días; lo peor del caso es que no nos damos cuenta de quién tira la basura", aseguró.



Los vecinos reportaron que en el lugar también se han depositado inodoros y llantas, agravando el problema, por lo que solicitaron a la comunidad no tirar mas desperdicios en el lote.