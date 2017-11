Requiere Catedral resane y pintura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los daños que se observan en las torres de la Catedral de Hermosillo son superficiales y no representan un riesgo a la estructura, aseguró Alexis Samaniego Balboa.



El presidente del Patronato de Catedral indicó que dos arquitectos se encuentran realizando un dictamen de estructura para ver cuáles serán las obras de mantenimiento y reparación, que serán únicamente resane y pintura.



"Son torres muy altas y hace muchos años que no se da mantenimiento en esta área, hay arquitectos realizando un dictamen, pero no representa ningún riesgo es por los años y también por el excremento de las palomas, eso daña la pintura", dijo.



Dicho dictamen será entregado a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) para que verifique que no hay situación de riesgo y posteriormente se pedirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la solicitud para las reparaciones.



Samaniego Balboa enfatizó que al ser un edificio histórico, cualquier reparación o modificación que se haga en el templo debe ser autorizada por el INAH, por lo que realizan también un presupuesto de la obra.



"Tenemos que contratar a una empresa que sea experta en andamiajes por la altura de las torres, debemos tener mucho cuidado en eso, por eso es un poco tardado, estamos verificando empresas y presupuesto", declaró.



El presidente del Patronato de Catedral recalcó que constantemente se realizan labores de mantenimiento por dentro del templo y que la infraestructura no ha presentado daños que impliquen riesgo.