Cumple LA CRÓNICA 27 años de informar a los mexicalenses

Mexicali, Baja California(GH)

Referente del periodismo en Baja California, LA CRÓNICA festejó su 27 aniversario en una ceremonia encabezada por el presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, Juan Fernando Healy Loera y Luis Alejandro Bernal García, director general de Grupo Healy. Mexicali, Baja California



En presencia de directores, gerentes y personal de las distintas áreas se reconoció el trabajo de todas las personas que trabajan día a día para lograr que el diario con la información más completa esté al alcance de los lectores, tanto en su edición impresa como en el portal electrónico.



La ceremonia se llevó a cabo ayer por la tarde, en las instalaciones del periódico, ubicado en el Centro Cívico de esta ciudad, atendida por todo el personal, además de los integrantes del corporativo Grupo Healy.



"Hemos hecho las acciones acertadas y tomado las mejores decisiones, y ante un panorama tan complejo y que cada día se pone más difícil, hemos hecho las cosas bien y nos ha puesto en el lugar que merecemos estar, como el líder", expresó Luis Alejandro Bernal García.



El director general de Grupo Healy agradeció a todo el equipo directivo, a la familia Healy y a todo el personal de LA CRÓNICA, por ayudar a que el panorama sea más claro y ponga a este diario en el liderazgo en la región.



"Mi más sincera felicitación a todo el equipo; la búsqueda del éxito es con el día a día, con mucha perseverancia y pasión en lo que haces, un abrazo a todos y a festejar", expresó Jesús Manuel López Romandía, director en Baja California de Grupo Healy.



Al evento acudieron también Ricardo Salido Gaxiola, director de Relaciones Institucionales; Javier Alejandro Lozano Toledo, director comercial; Gonzalo Martínez López, gerente de Administración y Ana Cecilia Ramírez, subdirectora editorial en Baja California.



También asistieron a la ceremonia de festejo Alberto Hidalgo Maldonado, Gerente de Producción; José Manuel Olivares Armenta, Gerente de Circulación; Francisco Alberto León, Jefe de Producción e Irán Rodríguez, Jefe de Circulación.



Este año, Juan Pablo Beltrán Llanes fue el empleado distinguido que dirigió unas palabras al personal y directivos.



"Todos vamos de la mano para lograr el éxito, doy gracias a Dios por realizar un trabajo donde me siento como en familia", dijo Beltrán Llanes.



El festejo fue amenizada por Marco Manríquez y Eder Rivera, dos jóvenes talentos de la comedia representando al grupo Chicali Stand Up.



El brindis estuvo dedicado a recordar los primeros 27 años de LA CRÓNICA, pensar en el éxito de los años venideros y por el esfuerzo que día a día realiza todo el personal que hace posible que este proyecto siga más fuerte que nunca.



EN SONORA Y BAJA CALIFORNIA



Grupo Healy está conformado por los periódicos EL IMPARCIAL y LA I en Hermosillo, Sonora; en Baja California están los diarios LA CRÓNICA, en Mexicali; FRONTERA y EL RAPIDÍN, en Tijuana.



También los portales ELIMPARCIAL.COM, LACRONICA.COM, FRONTERA. INFO y LOS ECONOMICOS. COM, además de la presencia en las redes sociales.