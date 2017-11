"Maloro" Acosta coincide en legislar programa EnCausa

HERMOSILLO(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, coincidió con los consejos técnicos de EnCausa, de institucionalizar o legislar este programa para que transcienda y no sea de un sólo trienio, a fin que se dé continuidad a las acciones.



Acompañado de su esposa y presidenta de DIF Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta, y de colaboradores de su gabinete de trabajo, "Maloro" Acosta se reunió con los representantes de los ocho consejos técnicos que integran EnCausa, para conocer sus experiencias y avances registrados en tres generaciones de familias que han mejorado su calidad de vida.



En las instalaciones del CIAD, los consejeros de Educación, Desarrollo Humano, Salud, Vivienda, Alimentación, Ingresos, Evaluación y Seguimiento expusieron el plan de trabajo desarrollado y los logros obtenidos en las casi 500 familias beneficiadas.



"Maloro" Acosta manifestó que al iniciar la administración no se quiso seguir "echando la bolita" en un tema tan complejo como la pobreza, por ello, se diseñó el programa EnCausa con la participación de la sociedad, expertos en la materia, académicos, empresarios y asociaciones que se identificaran con la propuesta.



"El altruismo a veces resuelve, pero no empodera, el reto era cómo pasarnos de un altruismo falso, mal visto o equivocado, a tratar con mayor dignidad a las personas", argumentó el presidente municipal.



Aquí no se trata de condicionar a la gente, sino más bien motivarlos a que realmente avancen y para ello se les proporcionan las herramientas, abundó "Maloro" Acosta al subrayar que se han sumado más de 150 voluntarios al programa.



"No estamos regalando nada a la gente, los beneficiados deben cumplir con el tema de desarrollo humano, salir de sus hábitos de adicciones, buscar mayores ingresos a su familia", dijo el presidente municipal.



Actuar correctamente y tomar decisiones que vayan más allá de las administraciones de partidos y de las personas, es lo que se ha trabajado en materia de seguridad, infraestructura y combate a la pobreza.