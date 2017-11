Empresarios consideran sienta caso Padrés un precedente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hecho de que el ex gobernador de Sonora Guillermo Padres Elías se encuentre en prisión, marca un precedente y es un voto de confianza de que se espera que las autoridades harán bien su trabajo, señalaron líderes empresariales.



"Actualmente la corrupción es el mayor problema de México. Sólo con instituciones sólidas, autónomas y leyes sin interpretaciones laxas es como vamos a empezar a ver que casos de escándalo no queden impunes", destacó Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Hermosillo.



En general, coincidieron en que el hecho representa un avance para la aplicación del Estado de Derecho y un freno a la impunidad y un voto de confianza hacia las autoridades en las que hay confianza de que harán bien su trabajo en el caso.



"Qué bueno que hay un sistema de justicia que históricamente no había permitido que una persona de este nivel entrara a prisión, y pues para la salud y la justicia y el Estado de Derecho en nuestro País es algo muy bueno", consideró Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index Hermosillo.



El ex Gobernador del Estado se entregó a las autoridades federales el 10 de noviembre de 2016, luego de ofrecer una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva.



Luego de abandonar el estudio donde se transmite el noticiero de radio, Padrés Elías fue acompañado por agentes federales y personal de la Secretaría de Marina al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.



Los delitos por los que se le mantiene bajo prisión son referentes a operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.