Diario de una lucha contra el cáncer: María Lourdes Sánchez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 15 de septiembre de 2016 el cirujano oncólogo me dio el diagnóstico: Cáncer de mama y la verdad me sorprendió, a pesar de que cada año me hacían la mamografía nunca pensé que a mí me podría pasar, me quedé de repente sin mucho qué decir, se me secó la boca y empecé a tomar y tomar agua.



Gracias a Dios pude afrontar este diagnóstico viviendo el día a día, aplicándome en mi tratamiento y recuperación. Siento, les digo, que Dios me tomó de la mano desde que entré al consultorio del doctor con mis dos queridísimos hijos y no me ha soltado. Me ha bendecido con una atención por parte de los doctores que me tratan: Doctor Corral, doctor Guevara, doctor Abitia y doctor Durazo, por el equipo de enfermería, así como todo el personal del Centro de Oncología que son de excelencia profesional e inmejorables y maravillosos seres humanos.



Me ha bendecido porque ahora siento que estoy de lleno en el mundo. El otro día en la mañana iba saliendo del fraccionamiento en donde vivo rumbo a mi trabajo y al ver todo el movimiento de las personas, el tráfico, el cielo, me sentí viva, me di cuenta que era privilegiada, pues gracias a todo lo que me ha pasado, aprecio más todo lo que la vida me regala, que es mucho.



Y no es que siempre esté con una sonrisa, ha habido momentos de dolor, de molestias, de muchísimo cansancio, momentos de tener la sensación que estoy presa de mi propio cuerpo, pero eso pasa y como digo, me siento privilegiada de haber tenido niñez muy feliz, con una mamá que me enseñó con su ejemplo, creo que hasta sin proponérselo, a adaptarme a lo que me va tocando vivir, “acomodarme a la vida” como yo digo, gracias a toda mi familia, que sin ser numerosa, es grandiosa. La chata, mi hermana, que fue como mi segunda mamá, con una alegría y compromiso muy especial por la vida; mis hermanos Alejandro y Juan, cariñosos y protectores siempre; Raúl mi esposo, en su momento, siempre ayudándome, mis hijos Lulú y Raúl con su amor y solidaridad siempre y mis grandiosos y queridísimos nietos que son mi motor, Paulina, Raúl, Valeria, Sofía y Carlos Guillermo (por orden de aparición), Alejandro, mi sobrino preferido (es el único) y su queridísima esposa Jake, mis sobrinas Lucía y Alejandra y sus familias que han sido mi apoyo y alegría en todo momento. Doy gracias todos los días por haber tenido esa gran familia, compuesta también por queridísimas amigas.



Una de las cosas que pienso después de lo que he vivido en este último año es que mientras más ligera estés de carga (corajes, rencores, pendientes, etcétera), mejor puedes lidiar con el cáncer, gracias a Dios, por la edad que tengo, 68 años, ya eso está bastante ligero y la verdad que al darme el diagnóstico y sentirme tan vulnerable físicamente, lo único que me quedó fue buscar en mí, toda la humildad, paciencia, fe, esperanza y sobre todo gratitud que podía tener. Humildad y paciencia porque de un momento a otro me di cuenta de que soy vulnerable y me tengo que entregar a las manos de Dios, de los doctores, de todas las personas que me puedan apoyar que están en mi alrededor. Fe y esperanza porque creo que puedo estar mejor cada día. Y gratitud porque, como alguien dijo, convierte lo que tenemos es suficiente.



Me doy cuenta además que yo no soy sola, que soy todas aquellas personas que en algún momento tocaron mi alma haciéndome aprender.



De todo esto he aprendido que el dolor y el sufrimiento son dos cosas absolutamente diferentes. El dolor lo puedes sentir por algún ser querido que ya no está, por alguna pérdida que uno considere importante, o por el dolor físico que se sienta. El sufrimiento es opcional y yo decidía que ante el dolor que puedo tener, porque perdí a mi esposo, a mis hermanos, a mis padres, o porque mi diagnóstico de cáncer de mama salió positivo, voy a remangarme el alma como alguna vez lo escuché en una poesía, y voy a vivir siendo feliz. Muchas gracias.