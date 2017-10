Llaman habitantes de Ley 57 a limpiar un terreno baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Ley 57 afirmaron estar molestos debido al mal uso que se le ha dado durante mucho tiempo a un terreno baldío, localizado en la calle Ley Federal del Trabajo, entre Monteverde y Reforma.



La basura y maleza que abunda en el sitio pone en alerta a los vecinos, como Yolanda Rascón, quien señala que durante la noche los automovilistas se detienen y empiezan a vaciar todo tipo de desechos.



"Ahí cuando no le echan basura le echan escombro, llantas y hasta perros muertos", acentuó, "la gente viene en los carros y como saben que el terreno está solo, pues ahí echan lo que traigan y no es justo, porque el problema se lo lleva uno".



Los residentes aseguran estar muy preocupados por la contaminación que podrían causar las partes de televisores, llantas, colchones, animales en estado de descomposición, debido a sus componentes o gases que despiden.



"Ya no sabemos qué hacer y los dueños ni sus luces, el terreno sirve de basurero, el suelo ya ni ha de servir de tanto cochinero. La gente cree que nosotros le echamos basura, pero cómo, si eso nos está generando animales", enfatizó uno de los vecinos, quien optó por quedar en el anonimato.



A pesar de que el solar se ubica cerca de un campo deportivo y de varias instituciones educativas, esto no ha frenado a las personas que siguen depositando sus desechos en ese espacio, por lo que los aledaños solicitan la limpieza constante del lugar.