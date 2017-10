HERMOSILLO, Sonora(GH)

Montones de escombro y contenedores que desbordan todo tipo de desechos, es lo que habitantes de la colonia Los Naranjos observan en el parque principal, ubicado sobre la calle Imperial, entre Bahía y Los Naranjos.



Algunos residentes en el sector aseguran que son los mismos vecinos quienes provocan daño y contaminación, al arrojar la basura en el lugar que debería ser únicamente un centro recreativo para los pequeños del hogar.



Mayra Segura, una madre de familia preocupada por el bienestar de sus hijos, comentó que ya no los deja ir a jugar al parque, debido a la cantidad de basura y escombro que hay actualmente en el sitio.



"Hubo un tiempo en el que la cancha estuvo limpia, la pintaron y la arreglaron bien, pero después no lo cuidaron, ni volvió a venir el Ayuntamiento", detalló, "yo ya no traigo a mis niños por lo mismo, muchos me dicen que no afecta, pero creo que sí".



La señora Loreto Castillo también prohibió a sus nietos ir a recrearse al parque debido a la suciedad, y aseveró que lo que provoca mayor exasperación, es que la gente acude a tirar todo tipo de desechos durante la noche.



"Mis nietos no van ahí por lo mismo, esa canchita es para que jueguen, no para que esté llena de cochinero, debería de estar limpio. Una ni se da cuenta cuando vacían la basura ahí, porque lo hacen en la noche, siempre vienen", puntualizó.



El enojo que precisaron tener los habitantes se debe principalmente a que personas del mismo sector llegan con carretillas llenas de basura o escombro, y lo depositan en el sitio, por lo que hacen un llamado tanto a los residentes como a la autoridad, para brindarle un espacio libre de contaminación a los infantes.