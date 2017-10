Urge fomentar la cultura de limpieza en la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las calles se van tiñendo de gris: Cada vez más asfalto, cada vez menos árboles. En México, en Sonora, la basura se amontona en las alcantarillas que revientan cuando llega la temporada de lluvia. ¿Qué tan urgente es tirar un papel en el suelo antes de llegar a casa o encontrar un bote de basura en el camino?



En la entidades común ver la basura que se acumula en las calles luego de un desfile o celebración, en las playas después de un periodo vacacional o en los días comunes cuando se arrojan desechossin pensar en las consecuencias que esto traerá.



EL IMPARCIAL iniciala campaña "Recoge y echa al bote" con el fin de contribuir a promover el cuidado del medio ambiente a través de publicaciones sobre temas relacionados a la ecología.



La educación ambiental involucra un proceso formativo encaminado a la toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente libre de contaminantes.



"Siempre estamos justificando el tirar ‘un simple papelito’ o el cigarro", explicó el doctor Héctor Duarte Tagles, especialista en salud ambiental, "pero eso se va multiplicando y provoca la confusión del niño; la parte educativa ha hecho su parte, su contribución, pero el efecto lo vamos a ver hasta largo plazo, hasta que haya una sustitución generacional.



"Pero si ahorita queremos ver un cambio tenemos que obligar, por otro lado, a que el adulto cumpla, pero no lo podemos obligar si las autoridades no han puesto de su parte en lo tangible, como ofrecer los sitios de disposición de basura", dijo.



LA BASURA EN SU LUGAR



En la ciudad, detalló, deben existir lugares visibles para la disposición de residuos, "porque también uno pasa por avenidas o trayectos largos donde no encuentra ni un solo bote de basura".



Esto sería una realidad, dijo el especialista, si las autoridades aprovecharan las condiciones que el sistema educativo ha promovido en materia ecológica, para así crear sus reglamentaciones y formas de concienciación ciudadana que provoquen cambios.



Existe el clásico ejemplo, narró Duarte Tagles, de que cuando una persona mexicana cruza a los Estados Unidos, está consciente de que no debe tirar basura porque se enfrentará a una sanción; en Sonora, afirmó, eso también debería ser aplicable.



"Por ejemplo, la Policía de Tránsito que tiene entre sus funciones velar que no haya conflictos viales, una de sus atribuciones bien podría ser vigilar y ejercer que no se tirara la basura en la vía pública", señaló.



POCO A POCO



En cuanto a estrategias como la separación de residuos –como se hace en la Ciudad de México–, el especialista detalló que es posible que Hermosillo lo inicie sin la necesidad de llegar a un caso extremo como el de dicha ciudad.



"Yo creo que si desde ahorita empezamos con pequeñas modificaciones, vamos a evitar llegar a la necesidad de tomar medidas extremas", dijo.



De esta maneralas nuevas generaciones podrían relacionar lo que ven en el salón de clases con lo que sucede en la realidad, subrayó, autoridades y población encaminadas a la reducción de residuos, así como a su correcta clasificación y disposición final."Las autoridades deben ser las guías con políticas públicas para que pueda participar la ciudadanía, incluso desde la génesis de estas políticas de acuerdo con nuestra situación actual y nuestras necesidades para lograr vivir en entornos saludables", concluyó.



Las conductas inapropiadas en materia ecológica, explicó el sicólogo Leonardo Aguirre, son tan cotidianas porque en la infancia de las personas no se dio una correcta transmisión de valores o una modificación en las conductas, por lo que al crecer, los adultos tendemos a continuar con estos patrones.



De aquí que se remarque la importancia de la unión de la educación ambiental con el reforzamiento de las prácticas positivas a través de la familia; en los jóvenes y adultos, se trata más bien de una toma de conciencia personal y voluntaria.



"Cuando hablamos de adultos jóvenes o de adultos", detalló Aguirre, "se trata de una cuestión personal, de una decisión por convicción propia, porque el adulto tiene muchos más recursos que un adolescente o un niño.



"Nosotros los sicólogos decimos que al sumar la responsabilidad con la conciencia, se da un proceso de madurez, es decir, cuando una persona es responsable y consciente, va a actuar de una manera madura.



"Para poder trabajar la conciencia, uno mismo se tiene que dar un chapuzón interno para poder darse cuenta de lo que nos funciona y de lo que no", concluyó.