Prepara Sindicato del Ayuntamiento manifestación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, miembros del Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo realizarán hoy una manifestación en punto de las 15:00 horas en Palacio Municipal, anunció Salvador Díaz Olguín.



El secretario general del gremio señaló que anteriormente se había manejado realizar una huelga, pero con el objetivo de no afectar a los ciudadanos se trabajará bajo protesta y una vez que se culminen las labores se manifestarán.



Díaz Olguín consideró que la actual administración se ha encargado de hostigar al trabajador y manejarse, por parte del secretario del Ayuntamiento, Julio Ulloa, con una prepotencia que con anteriores secretarios no había existido.



De un total de mil 782 agremiados, el 95% votó a favor de que se realice una manifestación en lugar de iniciar una huelga hoy.



Algunos de los artículos que no han sido respetados, apuntó Díaz Olguín, y han sido demandados por los trabajadores en el convenio con Isssteson, donde solicitan una mayor cobertura de gastos médicos y apoyo para gastos funerarios, debido a que tardan hasta nueve meses en pagar.



También consideran el fondo de retiro, detalló, pues el trabajador se queda alrededor de 10 meses sin recibir ingreso por lo tardado del trámite; además del apoyo de salud para conseguir prótesis y operaciones graves, y retención de aportación de trabajadores a sindicato, entre otras.



APLAUDE A TRABAJADORES



Después de darse a conocer la noticia de una manifestación pacífica por parte de agremiados del Sindicato del Ayuntamiento, Julio Ulloa Girón, secretario del Ayuntamiento, manifestó que es respetuoso de las decisiones realizadas por los trabajadores.



El funcionario señaló que fue una buena decisión por parte de los trabajadores realizar una manifestación y no una huelga, esto para evitar el afectar a terceros, quienes son los ciudadanos.



Ulloa Girón relató que hace un mes se invitó al secretario general del Sindicato y a otros miembros, así como a autoridades municipales para conocer cuales son las deficiencias que sufren los trabajadores, sin embargo, el líder del gremio se retiró de la mesa de trabajo.



Dijo estar atento a las peticiones y que en caso necesario habría un acercamiento hoy para dar una solución puntual a la problemática que exponen los trabajadores.